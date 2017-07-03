«Гадкия я 3» возглавил американский прокат

3 июля 2017 года, 09:42

Фото: AmericaRU.com

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В эти выходные старина Грю и его Миньоны возглавили американский прокат. Анимационный фильм Universal Pictures и Illumination Entertainment собрал 75,4 миллионов долларов. В мировом прокате «Гадкий я 3» собрал 116,9 миллионов долларов, что приблизило общие сборы к отметке 192,3 миллиона долларов.В следующие выходные «Гадкий я 3» стартует в прокате Китая, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Тринидада и Исландии. Первый фильм «Гадкий я» собрал в 2010 году 56,4 миллионов долларов, второй в 2013 году - 83,5 миллионов долларов. В то же время в 2015 году «Миньоны» дебютировали с 115,7 миллионами долларов в первые выходные проката.Второе место в прокате занял боевик режиссера Эдгара Райта (Edgar Wright) «Юный водитель», собравший 21 миллион долларов. Продажи билетов на «Трансформеры: Последний рыцарь» Майкла Бэя (Michael Bay) снизились на 63 процента, в результате чего фильм, собравший 17 миллионов долларов, оказался на третьем месте.