«Гадкия я 3» возглавил американский прокат

Фото: AmericaRU.com
В следующие выходные «Гадкий я 3» стартует в прокате Китая, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Тринидада и Исландии. Первый фильм «Гадкий я» собрал в 2010 году 56,4 миллионов долларов, второй в 2013 году - 83,5 миллионов долларов. В то же время в 2015 году «Миньоны» дебютировали с 115,7 миллионами долларов в первые выходные проката.
Второе место в прокате занял боевик режиссера Эдгара Райта (Edgar Wright) «Юный водитель», собравший 21 миллион долларов. Продажи билетов на «Трансформеры: Последний рыцарь» Майкла Бэя (Michael Bay) снизились на 63 процента, в результате чего фильм, собравший 17 миллионов долларов, оказался на третьем месте.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Адель отменила концерты из-за повреждения голосовых связок →
- Джон Майер отреагировал на рейтинг любовников Кэти Перри →
- У звезды «Теории Большого Взрыва» Джонни Галеки сгорел дом →
- Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» подтвердил теорию поклонников «Железного человека 2» →
- Facebook планирует выпускать телевизионные шоу →
- Победители афроамериканский премии BET Awards – 2017 →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115249
http://www.americaru.com/news/115249