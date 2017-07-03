Американцы требуют импичмента Трампа

Фото: AmericaRU.com
Жители Лос-Анджелеса даже сделали черный гроб, задрапированный красными, белыми и синими цветами, на котором красовалась надпись: «Президиум 1789-2017». В Сан-Франциско демонстранты кричали: «Чего мы хотим? Импичмент! Когда мы этого хотим? Сейчас!». Однако в каждом городе нашлись и те, кто выступал против импичмента. «В настоящее время нет причин для импичмента президента. Он не совершал преступления. Я не думаю, что они понимают, что такое импичмент», - сказал Джейк Ллойд (Jake Lloyd), сторонник Трампа.
Демонстрации прошли как в крупных городах, так и небольших. В Амарилло, штат Техас, например, марш закончился «лежачей» акцией протеста, которая выражала поддержку 99 процентам американцев, которые либо подверглись виктимизации, либо эксплуатировались режимом Трампа, говорится в заявлении организации High Plains Circle of Non-Violence.
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