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В Германии приняли закон, который обяжет социальные сети удалять посты, мотивированные ненавистью


В Германии приняли закон, который обяжет социальные сети удалять посты, мотивированные ненавистью
Фото: AmericaRU.com
В пятницу парламент Германии принял законопроект, который обяжет социальные сети удалять незаконные и клеветнические посты или получить штраф в размере 50 миллионов евро (57 миллионов долларов). Новое правило распространяется на Facebook, Twitter, YouTube и другие сайты, у которых более 2 миллионов пользователей.

В соответствии с Законом о защите социальных сетей, который вступает в силу в октябре, у социальных сетей есть 24 часа, чтобы удалить контент, который является незаконным в Германии, например свастика, пронацистские сообщения или отрицания Холокоста. У компаний есть неделя, чтобы решить, следует ли удалять сообщения, которые являются оскорбительными, но, содержание которых не является дискредитирующим и не подстрекает к насилию.

Однако, как Мирко Хохман (Mirko Hohmann) и Александр Пиран (Alexander Pirang) из Института мировой общественной политики в Берлине указывают, что закон является «минным полем для технологии США». Они отметили, что в законе не прописано то, что следует считать достаточно оскорбительным для удаления. Кроме того, в нем не говорится, относится ли это к содержанию, опубликованному за пределами Германии.
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