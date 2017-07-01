В Германии приняли закон, который обяжет социальные сети удалять посты, мотивированные ненавистью

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В соответствии с Законом о защите социальных сетей, который вступает в силу в октябре, у социальных сетей есть 24 часа, чтобы удалить контент, который является незаконным в Германии, например свастика, пронацистские сообщения или отрицания Холокоста. У компаний есть неделя, чтобы решить, следует ли удалять сообщения, которые являются оскорбительными, но, содержание которых не является дискредитирующим и не подстрекает к насилию.
Однако, как Мирко Хохман (Mirko Hohmann) и Александр Пиран (Alexander Pirang) из Института мировой общественной политики в Берлине указывают, что закон является «минным полем для технологии США». Они отметили, что в законе не прописано то, что следует считать достаточно оскорбительным для удаления. Кроме того, в нем не говорится, относится ли это к содержанию, опубликованному за пределами Германии.
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