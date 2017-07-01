Женщина погибла спустя несколько часов после того, как на Фейсбуке заявила о своем финансовом успехе

1 июля 2017 года, 17:58

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, жительница штата Флорида и мать троих детей, была убита у себя дома спустя несколько часов после публикации в социальной сети информации о своем финансовом успехе.Заместитель шерифа округа Палм-Бич заявил, что Макева Дженкинс (Makeva Jenkins) была застрелена рано утром в четверг. Пуля попала ей в голову, а всего в нескольких шагах от женщины находились ее дети и родственники. По данным полиции, у 33-летней Дженкинс был муж и трое детей в возрасте 1 года, 7 и 13 лет. Стражи порядка заявили, что подозреваемый убийца постучал в дверь дома в 2 часа дня, а когда ему открыли, выстрелил. Затем он сел в автомобиль и скрылся, а брошенное транспортное средство нашли в паре кварталов от места происшествия.WPEC сообщает, что всего за несколько часов до убийства Дженкинс опубликовала сообщение на Фейсбуке, в котором рассказала, что ей удалось вырваться из бездомных и добиться успеха в бизнесе. Она отметила, что зарабатывает сотни тысяч долларов.