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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Сент-Луисе в памятнике Конфедерации нашли капсулу времени
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В Сент-Луисе в памятнике Конфедерации нашли капсулу времени


В Сент-Луисе в памятнике Конфедерации нашли капсулу времени
Фото: AmericaRU.com
Музей гражданской войны в Миссури сообщает, что рабочие, занимающиеся демонтажем памятника Конфедерации в парке Сент-Луиса, нашли капсулу времени внутри 103-летнего гранитного постамента.

Директор музея Марк Траут (Mark Trout) рассказал, что капсулу обнаружили, когда разбирали последние части 12-метрового памятника. Траут говорит, что находка была в духе «Индианы Джонс». Он добавил, что открытие капсулы пройдет «за закрытыми дверями», а ее содержимое будет раскрыто на сборе пожертвований.

Памятник оказался в центре внимания общественности, когда судом было принято решение о его сносе. Тогда суд встал на сторону темнокожих американцев, утверждающих, что памятник оскорблял их чувства. Администрация города и музей урегулировали вопрос, и в настоящее время монумент будет «пылиться» до тех пор, пока для него не найдут новое место.
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