В Сент-Луисе в памятнике Конфедерации нашли капсулу времени

1 июля 2017 года, 17:04

Фото: AmericaRU.com

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Музей гражданской войны в Миссури сообщает, что рабочие, занимающиеся демонтажем памятника Конфедерации в парке Сент-Луиса, нашли капсулу времени внутри 103-летнего гранитного постамента.Директор музея Марк Траут (Mark Trout) рассказал, что капсулу обнаружили, когда разбирали последние части 12-метрового памятника. Траут говорит, что находка была в духе «Индианы Джонс». Он добавил, что открытие капсулы пройдет «за закрытыми дверями», а ее содержимое будет раскрыто на сборе пожертвований.Памятник оказался в центре внимания общественности, когда судом было принято решение о его сносе. Тогда суд встал на сторону темнокожих американцев, утверждающих, что памятник оскорблял их чувства. Администрация города и музей урегулировали вопрос, и в настоящее время монумент будет «пылиться» до тех пор, пока для него не найдут новое место.