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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак избежать обезвоживания в летнюю жару?
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Как избежать обезвоживания в летнюю жару?


Как избежать обезвоживания в летнюю жару?
Фото: AmericaRU.com
С наступлением летней жары важно помнить, что важно не доводить свой организм до обезвоживания. Обезвоживание может привести к усталости, камням в почках и боли в суставах. Кроме того, это может поставить вас под угрозу инсульта и других сердечно-сосудистых проблем, таких как высокое кровяное давление.

Болезни, связанные с перегреванием, встречаются не только среди детей и стариков, они могут произойти с кем угодно, особенно когда температура на градуснике выше 32 градусов по Цельсию. Признаки и симптомы обезвоживания включают усталость, судороги ног или брюшной полости, запор, головокружение, спутанность сознания, сухость во рту, головные боли и мигрень.

Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ежедневно выпивать достаточно прохладной жидкости для поддержания нормального цвета и количества мочи. Во время жары необходимо выпивать от двух до четырех стаканов жидкости каждый час. Алкоголь или напитки с большим количеством сахара заставляют вас терять больше жидкости. Есть несколько других мер предосторожности, в том числе ограничение активности на открытом воздухе в жаркие часы, светлая и легкая одежда и холодные напитки и еда.
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