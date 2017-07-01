Восcтанавливаются ли легкие курильщика?

1 июля 2017 года, 15:39

Фото: AmericaRU.com

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Сигаретный дым может оказывать серьезное влияние на организм человека, а легкие и дыхательные пути - две наиболее уязвимые области.Но хорошая новость заключается в том, что после того, как человек бросает курить, его легкие могут восстановиться в некоторой степени, говорит доктор Норман Эдельман (Norman Edelman) из Американской ассоциации пульмонологов. Как только человек вдыхает химические вещества, которые находятся в сигаретном дыме, слизистая легкого становится воспаленной и раздраженной. В течение нескольких часов после выкуренной сигареты движение ресничек легкого замедляется, что приводит к их временной парализации.Еще одно изменение, наблюдаемое в легких курильщиков, это увеличение выработки слизи. Так как реснички не успевают убирать слизь из легких настолько быстро, как она производится, она накапливается в дыхательных путях, забивает их и вызывает кашель. Увеличение слизи может также вызвать инфекции, такие как хронический бронхит.Когда человек бросает курить, то некоторые кратковременные воспалительные изменения в легких могут быть обратимы. Как это ни парадоксально, но бывшие курильщики могут заметить усиление кашля в течение первых нескольких недель после отказа от привычки, но это лишь означает, что реснички снова работают.