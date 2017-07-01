Житель Иллинойса обвиняется в похищении китайской студентки

Фото: AmericaRU.com
Йинджин Чжан (Yingying Zhang), дочь китайского заводского рабочего, исчезла 9 июня, спустя несколько недель после прибытия в Иллинойский университет, где она проводила исследования в области сельскохозяйственных наук. Стражи порядка утверждают, что 27-летний Брендт Кристенсен (Brendt Christensen) обвиняется в похищении Чжан. Полиция заявляет, что девушка вышла из кампуса университета и села на переднее сидение черного автомобиля и после этого ее больше никто не видел.
Полицейским стало известно, что Кристенсен говорил о похищении Чжан. На основании этого и других фактов, выявленных в ходе расследования, следователи считают, что девушка мертва. Однако не известно, было ли найдено тело.
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