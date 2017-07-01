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Уровень рождаемости в США достиг исторического минимума


Уровень рождаемости в США достиг исторического минимума
Фото: AmericaRU.com
Новые данные, опубликованные в пятницу, показали, что число женщин, рожающих в Соединенных Штатах, достигло исторического минимума, в результате чего некоторые опасаются, что страна движется к чрезвычайной ситуации.

Число родившихся, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 1 процент, в результате чего коэффициент рождаемости в США составил 62 ребенка на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Исследование показало, что девочки-подростки и молодые женщины в возрасте 20 лет имеют меньше детей по сравнению с предыдущими годами. Рождаемость среди женщин в возрасте 30-40 лет показала увеличение, хотя и недостаточное для предотвращения общего спада.

Однако некоторые специалисты не считают, что пора быть тревогу. Донна Стробино (Donna Strobino) из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга заявила, что поколение двухтысячных откладывают рождение ребенка. Она отметила, что снижение числа рождения детей среди матерей-подростков - это положительная тенденция. «Женщины становятся более образованными и более зрелыми. Я не уверена, что это плохо», - сказала она.
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