Уровень рождаемости в США достиг исторического минимума

Фото: AmericaRU.com
Число родившихся, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 1 процент, в результате чего коэффициент рождаемости в США составил 62 ребенка на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Исследование показало, что девочки-подростки и молодые женщины в возрасте 20 лет имеют меньше детей по сравнению с предыдущими годами. Рождаемость среди женщин в возрасте 30-40 лет показала увеличение, хотя и недостаточное для предотвращения общего спада.
Однако некоторые специалисты не считают, что пора быть тревогу. Донна Стробино (Donna Strobino) из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга заявила, что поколение двухтысячных откладывают рождение ребенка. Она отметила, что снижение числа рождения детей среди матерей-подростков - это положительная тенденция. «Женщины становятся более образованными и более зрелыми. Я не уверена, что это плохо», - сказала она.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
- О половине преступлений, совершенных на почве ненависти, не сообщают в полицию →
- В каких штатах живут самые толстые домашние животные? →
- С приходом Трампа к власти положительное отношение мира к США изменилось →
- Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП →
- Половина американских подростков имеют первый секс до 19 лет →
- Ежегодно от огнестрельного оружия погибают почти 1300 детей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115233
http://www.americaru.com/news/115233