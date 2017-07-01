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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАдель отменила концерты из-за повреждения голосовых связок
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Адель отменила концерты из-за повреждения голосовых связок


Адель отменила концерты из-за повреждения голосовых связок
Фото: AmericaRU.com
Певица Адель отменила два заключительных концерта своего мирового турне из-за повреждения голосовых связок. В своем Твиттере она признала, что опечалена тем фактом, что все идет не так, как планировалось.

Адель выступала на стадионе «Уэмбли» в среду и четверг, и еще два концерта должны были пройти в субботу и воскресенье. «Я боролась два дня. Я должна была поднажать, работать усерднее, чем обычно. Я чувствовала, что мне постоянно приходилось прочищать горло, особенно вчера вечером. Сегодня вечером я пошла к отоларингологу, и он сказал, что я повредила голосовые связки. По совету доктора я не могу выйти на сцену в эти выходные», - написала Адель.

«Как будто вся моя карьера строилась на этих четырех шоу. Мне очень жаль. Я опустошена. Простите. Я люблю вас», - добавила она позже. В сообщении исполнительницы ничего не говорилось о намерении завершить карьеру, несмотря на то, что об этом трубят все западные СМИ.
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