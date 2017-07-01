Доктор устроил стрельбу в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро получили ранения

Фото: AmericaRU.com
По словам стражей порядка, стрелком оказался недовольный врач, вооруженный винтовкой AR-15, который ранее работал в больнице. Он убил врача и ранил еще шестерых человек, а затем совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. В настоящее время пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция идентифицировала нападающего, как 45-летнего Генри Белло (Henry Bello). Свидетели, присутствующие на месте происшествия, заявили, что видели, как медики разрывали пожарный шланг, чтобы использовать его в качестве жгута для одной из жертв, в то время как другие вспоминали ужасный взгляд стрелка.
Должностные лица сказали, что Белло проработал в больнице в течение шести месяцев, прежде чем уволиться из-за обвинений в сексуальных домогательствах. И несколько лет назад он был арестован и обвинен в сексуальном насилии после нападения на женщину на Манхэттене.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Житель Иллинойса обвиняется в похищении китайской студентки →
- На пляже в Северной Каролине на мужчину напала акула →
- В Калифорнии 111 неизлечимо больных использовали свое право на смерть →
- Девушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube →
- Агент ФБР обвиняется во лжи о стрельбе в Орегоне →
- Утечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115229
http://www.americaru.com/news/115229