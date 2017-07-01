Доктор устроил стрельбу в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро получили ранения

1 июля 2017 года, 12:33

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка сообщили, что мужчина в белом халате устроил стрельбу в больнице Бронкса, в результате чего погибла женщина и ранены еще шестеро человек.По словам стражей порядка, стрелком оказался недовольный врач, вооруженный винтовкой AR-15, который ранее работал в больнице. Он убил врача и ранил еще шестерых человек, а затем совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. В настоящее время пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.Полиция идентифицировала нападающего, как 45-летнего Генри Белло (Henry Bello). Свидетели, присутствующие на месте происшествия, заявили, что видели, как медики разрывали пожарный шланг, чтобы использовать его в качестве жгута для одной из жертв, в то время как другие вспоминали ужасный взгляд стрелка.Должностные лица сказали, что Белло проработал в больнице в течение шести месяцев, прежде чем уволиться из-за обвинений в сексуальных домогательствах. И несколько лет назад он был арестован и обвинен в сексуальном насилии после нападения на женщину на Манхэттене.