Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:41 am | Чикаго 7:41 am | Сан-Франциско 5:41 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыДоктор устроил стрельбу в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро получили ранения
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Доктор устроил стрельбу в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро получили ранения


Доктор устроил стрельбу в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро получили ранения
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка сообщили, что мужчина в белом халате устроил стрельбу в больнице Бронкса, в результате чего погибла женщина и ранены еще шестеро человек.

По словам стражей порядка, стрелком оказался недовольный врач, вооруженный винтовкой AR-15, который ранее работал в больнице. Он убил врача и ранил еще шестерых человек, а затем совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. В настоящее время пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция идентифицировала нападающего, как 45-летнего Генри Белло (Henry Bello). Свидетели, присутствующие на месте происшествия, заявили, что видели, как медики разрывали пожарный шланг, чтобы использовать его в качестве жгута для одной из жертв, в то время как другие вспоминали ужасный взгляд стрелка.

Должностные лица сказали, что Белло проработал в больнице в течение шести месяцев, прежде чем уволиться из-за обвинений в сексуальных домогательствах. И несколько лет назад он был арестован и обвинен в сексуальном насилии после нападения на женщину на Манхэттене.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115229
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus