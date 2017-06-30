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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБессонница и кошмары являются факторами риска суицидального поведения
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Бессонница и кошмары являются факторами риска суицидального поведения


Бессонница и кошмары являются факторами риска суицидального поведения
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что нарушения сна предрасполагают к появлению суицидального мышления у молодых людей, независимо от тяжести депрессии, и могут рассматриваться как настораживающие признаки.

Крупномасштабный эксперимент, проведенный специалистами Школы медицины Стэнфордского университета в Калифорнии, установил, что бессонница и кошмары стоит рассматривать как настораживающие признаки появления суицидального мышления. «Сон - это барометр нашего благополучия. Он напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем себя на следующий день. Мы считаем, что плохой сон не обеспечивает эмоциональную передышку, влияя на то, как мы регулируем наше настроение и тем самым снижаем порог суицидального поведения», - говорит ведущий автор исследования Ребекка Бернерт (Rebecca Bernert).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical Psychiatry».

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