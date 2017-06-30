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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа пляже в Северной Каролине на мужчину напала акула
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На пляже в Северной Каролине на мужчину напала акула


На пляже в Северной Каролине на мужчину напала акула
Фото: AmericaRU.com
В четверг вечером на пляже Райтсвилл Бич акула, пойманная на крючок рыбака, напала на серфингиста, который пытался усмирить хищницу. Инцидент произошел около 8 часов вечера на пирсе Джонни Мерсера.

«Кто-то поймал акулу, и когда ее вытягивали, она извивалась и укусила мужчину. Было много крови, но его увезли в машине скорой помощи, и я думаю, что он в порядке», - сказала Кэтрин Паттон (Catherine Patton), которая работает на пирсе. Она добавила, что акула укусила за руку, но степень травмы пока не известна.

Сотрудники правоохранительных органов и пожарной охраны отреагировали на вызов. К тому времени, как пожарные приехали на место происшествия, пострадавшего, чье имя не разглашается, уже доставили в больницу. Позже акулу снова отпустили в океан.
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