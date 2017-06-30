Шоколад помогает сохранить здоровье мозга

Фото: AmericaRU.com
Ученые Университета Л’Акуила проанализировали литературу о влиянии шоколада на когнитивные способности людей. Другими словами они изучили то, что происходит с мозгом через несколько часов после употребления шоколада, а также изменения в организме при длительном употреблении лакомства. Исследователи обнаружили, что участники продемонстрировали улучшение памяти и обработки визуальной информации после употребления шоколада.
Кроме того, они определили, что шоколад может противодействовать эффектам депривации сна. Исследователи отметили, что лакомства может быть полезным для людей, страдающих бессонницей, и тех, у кого плавающий рабочий график. Длительное употребление шоколада – от 5 дней до 3 месяцев – улучшает функции мозга пожилых людей, такие как внимание, скорость обработки информации, рабочая память и беглость речи.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Nutrition».
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