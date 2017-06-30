Ученые рассказали о негативном влиянии йоги

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Йога становится все более популярной в качестве дополнительной или альтернативной терапии для опорно-двигательного аппарата, которую практикуют миллионы людей по всему миру. «Хотя йога может быть полезной для организма, как и любые физические упражнения, она также может приводить к боли в опорно-двигательном аппарате», - говорит ведущий автор исследования Евангелос Паппас (Evangelos Pappas) из Университета Сиднея. Ученые обнаружили, что йога вызывает скелетно-мышечную боль у 10 процентов людей и усугубляет существующих травмы у 21 процента, что сопоставимо с уровнем травматизма во всех видах спорта, но люди до сих пор считают, что это очень безопасная практика. Одна треть случаев была достаточно серьезной, чтобы прекратить занятия йогой в течение более 3 месяцев.
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