Ученые рассказали о негативном влиянии йоги

30 июня 2017 года, 11:01

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предупреждает, что, несмотря на многочисленную пользу йоги, практика приводит к боли в опорно-двигательном аппарате и может ухудшить уже существующие травмы.Йога становится все более популярной в качестве дополнительной или альтернативной терапии для опорно-двигательного аппарата, которую практикуют миллионы людей по всему миру. «Хотя йога может быть полезной для организма, как и любые физические упражнения, она также может приводить к боли в опорно-двигательном аппарате», - говорит ведущий автор исследования Евангелос Паппас (Evangelos Pappas) из Университета Сиднея. Ученые обнаружили, что йога вызывает скелетно-мышечную боль у 10 процентов людей и усугубляет существующих травмы у 21 процента, что сопоставимо с уровнем травматизма во всех видах спорта, но люди до сих пор считают, что это очень безопасная практика. Одна треть случаев была достаточно серьезной, чтобы прекратить занятия йогой в течение более 3 месяцев.