Загрязнение воздуха все еще убивает тысячи американцев каждый год

Фото: AmericaRU.com
«У нас есть доказательства того, что мы дышим вредным воздухом. Наш воздух загрязнен», - говорит Франческа Доминичи (Francesca Dominici), профессор биостатистики Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана. Ученые намеревались провести самое всестороннее на сегодняшний день исследование, оценив потери, связанные с загрязнением воздуха в жизни Америки. Они проанализировать данные о состоянии здоровья более 60 миллионов человек в возрасте от 65 лет и сопоставили их с уровнем загрязнения воздуха.
Исследователи пришли к выводу, что ежегодно можно спасти около 12 тысяч жизней, снизив концентрацию частиц PM2.5 всего на 1 микрограмм на кубический метр воздуха. Кроме того, мелкие частицы - в основном пыли и сажи - особенно опасны для афроамериканцев, мужчин и бедных людей.
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