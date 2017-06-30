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Загрязнение воздуха все еще убивает тысячи американцев каждый год


Загрязнение воздуха все еще убивает тысячи американцев каждый год
Фото: AmericaRU.com
На протяжении десятилетий воздух становился чище, но загрязнение воздуха все еще убивает тысячи жителей США каждый год. Это при условии «безопасного уровня», допускаемого Агентством по охране окружающей среды.

«У нас есть доказательства того, что мы дышим вредным воздухом. Наш воздух загрязнен», - говорит Франческа Доминичи (Francesca Dominici), профессор биостатистики Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана. Ученые намеревались провести самое всестороннее на сегодняшний день исследование, оценив потери, связанные с загрязнением воздуха в жизни Америки. Они проанализировать данные о состоянии здоровья более 60 миллионов человек в возрасте от 65 лет и сопоставили их с уровнем загрязнения воздуха.

Исследователи пришли к выводу, что ежегодно можно спасти около 12 тысяч жизней, снизив концентрацию частиц PM2.5 всего на 1 микрограмм на кубический метр воздуха. Кроме того, мелкие частицы - в основном пыли и сажи - особенно опасны для афроамериканцев, мужчин и бедных людей.
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