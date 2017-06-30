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Главная страница → Раздел: ПрогрессВ самом древнем храме мира найдены свидетельства культа черепов
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В самом древнем храме мира найдены свидетельства культа черепов


В самом древнем храме мира найдены свидетельства культа черепов
Фото: AmericaRU.com
При исследовании мегалитического комплекса Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции ученые обнаружили человеческие черепа, украшенные бороздами. Самый древний храм в мире, сооруженный около 10 тысяч лет назад, стал первым свидетельством неолитического культа черепов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances». Глубокие, направленные отметины в форме линий - это уникальное «оформление», которое больше нигде не встречалось, говорит Джулия Грески (Julia Gresky), ведущий автор исследования и антрополог Германского археологического института в Берлине. Детальный анализ с помощью специального микроскопа показал, что борозды были специально сделаны с помощью кремневого инструмента. В одном черепе даже есть отверстие. Археологи пришли к выводу, что в период 10-7 тысяч лет назад в регионе жили люди, чей религиозный культ был связан с черепами. Кроме того, в Гебекли-Тепе нет мест захоронения, а просто ямы человеческих костей, смешанных с животными костями и кремневыми инструментами.
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