В Калифорнии 111 неизлечимо больных использовали свое право на смерть

30 июня 2017 года, 09:54

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник представители органов здравоохранения Калифорнии сообщили, что 111 неизлечимо больных людей в этом году приняли препараты, чтобы положить конец своей жизни. Это произошло в первые шесть месяцев после принятия Закона о праве на смерть в самом густонаселенном штате страны.Данные были частью первого отчета Департамента общественного здравоохранения Калифорнии о законе с момента его вступления в силу 9 июня 2016 года. Согласно отчету, в общей сложности 191 человек получил лекарственные средства, которые позволили им уйти из жизни, но только 111 человек приняли их и скончались. Еще 21 человек умер до приема препаратов, а остальные не сообщили о своем решении врачам.Из тех, кто умер, 87 процентов были старше 60 лет, большинство из них были белыми, получили образование в колледже, имели медицинскую страховку. У многих был диагностирован рак на терминальной стадии. У некоторых была болезнь Паркинсона, болезнь Лу Герига и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме Калифорнии, только в пяти штатах могут официально предлагать неизлечимо больным эвтаназию: Орегоне, Вашингтоне, Монтане, Нью-Мексико и Вермонте.