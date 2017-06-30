Джон Майер отреагировал на рейтинг любовников Кэти Перри

Фото: AmericaRU.com
«У меня нет достаточно крутой мысли. Я взломал эту игру. Сейчас я плачу малую цену за известность. Я получаю возможность играть музыку, которая больше всего меня трогает. У меня есть время моей жизни. Мне 39 – я помню 32. Я не хочу повторять это снова», - сказал Майер.
Ранее в этом месяце 32-летней Перри в эфире «Позднего шоу с Джеймсом Корденом» пришлось составлять рейтинг своих партнеров. Ведущий практически заставил певицу составить список, в который вошли - Майер, Орландо Блум и Diplo. "Они все замечательные любовники. Я бы занялась сексом с каждым из них хоть сейчас", – пыталась отшутиться знаменитость. Перри все же озвучила свое мнение: лучшим оказался Майер, за ним в списке шел Блум и закрывал рейтинг Diplo.
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