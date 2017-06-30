Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:10 am | Чикаго 3:10 am | Сан-Франциско 1:10 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжон Майер отреагировал на рейтинг любовников Кэти Перри
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Джон Майер отреагировал на рейтинг любовников Кэти Перри


Джон Майер отреагировал на рейтинг любовников Кэти Перри
Фото: AmericaRU.com
В новом интервью Rolling Stone Джон Майер (John Mayer) отреагировал на список секс-партнеров, составленный его бывшей девушкой Кэти Перри (Katy Perry).

«У меня нет достаточно крутой мысли. Я взломал эту игру. Сейчас я плачу малую цену за известность. Я получаю возможность играть музыку, которая больше всего меня трогает. У меня есть время моей жизни. Мне 39 – я помню 32. Я не хочу повторять это снова», - сказал Майер.

Ранее в этом месяце 32-летней Перри в эфире «Позднего шоу с Джеймсом Корденом» пришлось составлять рейтинг своих партнеров. Ведущий практически заставил певицу составить список, в который вошли - Майер, Орландо Блум и Diplo. "Они все замечательные любовники. Я бы занялась сексом с каждым из них хоть сейчас", – пыталась отшутиться знаменитость. Перри все же озвучила свое мнение: лучшим оказался Майер, за ним в списке шел Блум и закрывал рейтинг Diplo.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115213
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus