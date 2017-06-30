Число заявок на пособие по безработице в США выросло

Фото: AmericaRU.com
Первоначальное число заявлений на пособие по безработице в период с 18 по 24 июня выросло на 2 тысячи с учетом сезонных колебаний. В настоящее время количество составляет 244 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Первоначальные заявки учитывают людей, которые обращаются за пособиями после потери работы. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 121 неделю подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше.
Тем не менее, количество людей, которые уже получают пособие по безработице, составляет до 2 миллионов. Уровень безработицы в стране достиг 4,3 процентов.
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