Число заявок на пособие по безработице в США выросло

30 июня 2017 года, 09:15

Фото: AmericaRU.com

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В конце июня число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, несколько выросло, но все еще остается крайне низким, что отражает силу рынка труда, который не показывает признаков увядания.Первоначальное число заявлений на пособие по безработице в период с 18 по 24 июня выросло на 2 тысячи с учетом сезонных колебаний. В настоящее время количество составляет 244 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Первоначальные заявки учитывают людей, которые обращаются за пособиями после потери работы. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 121 неделю подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше.Тем не менее, количество людей, которые уже получают пособие по безработице, составляет до 2 миллионов. Уровень безработицы в стране достиг 4,3 процентов.