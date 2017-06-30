Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:10 am | Чикаго 3:10 am | Сан-Франциско 1:10 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаЧисло заявок на пособие по безработице в США выросло
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Число заявок на пособие по безработице в США выросло


Число заявок на пособие по безработице в США выросло
Фото: AmericaRU.com
В конце июня число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, несколько выросло, но все еще остается крайне низким, что отражает силу рынка труда, который не показывает признаков увядания.

Первоначальное число заявлений на пособие по безработице в период с 18 по 24 июня выросло на 2 тысячи с учетом сезонных колебаний. В настоящее время количество составляет 244 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Первоначальные заявки учитывают людей, которые обращаются за пособиями после потери работы. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 121 неделю подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше.

Тем не менее, количество людей, которые уже получают пособие по безработице, составляет до 2 миллионов. Уровень безработицы в стране достиг 4,3 процентов.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115211
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus