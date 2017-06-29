Люди без медицинской страховки имеют более высокий риск смерти

29 июня 2017 года, 21:16

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что медицинское страхование спасает жизни, способствует развитию здравоохранению и финансовой защите, а также снижает вероятность депрессии. По данным ученых, риск смерти среди людей, имеющих страховку, по сравнению с теми, кто ее не имеет, составляет от 0,71 до 0,97 процентов.Стеффи Вулхендлер (Steffie Woolhandler) из колледжа Хантера в Нью-Йорке и Дэвид Химмельштейн (David Himmelstein) из Гарвардской школы медицины в Бостоне, штат Массачусетс, отметили, что это хорошее отражение событий, происходящих во всем мире, и, конечно же, многие люди считают, что это справедливо в Соединенных Штатах. Исследователи определили, что те, у кого нет страховки, имеют более слабое здоровье и меньшую продолжительность жизни. По их словам, приобретение страховки приведет к сокращению риска смерти от любых причин.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine».