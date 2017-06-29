Люди без медицинской страховки имеют более высокий риск смерти

Фото: AmericaRU.com
Стеффи Вулхендлер (Steffie Woolhandler) из колледжа Хантера в Нью-Йорке и Дэвид Химмельштейн (David Himmelstein) из Гарвардской школы медицины в Бостоне, штат Массачусетс, отметили, что это хорошее отражение событий, происходящих во всем мире, и, конечно же, многие люди считают, что это справедливо в Соединенных Штатах. Исследователи определили, что те, у кого нет страховки, имеют более слабое здоровье и меньшую продолжительность жизни. По их словам, приобретение страховки приведет к сокращению риска смерти от любых причин.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine».
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