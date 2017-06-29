Трамп готовится к встрече с лидером Южной Кореи

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Президент Южной Кореи Мун Чже Ин (Moon Jae-in) и Дональд Трамп (Donald Trump) впервые встретятся в четверг. Несмотря на заявления, как Сеула, так и Вашингтона о том, что американо-корейский альянс столь же силен, как и когда-либо, администрации обоих лидеров новые и непроверенные. «Мун еще не полностью набрал людей в администрацию, и, конечно же, сторона Трампа на самом деле не готова к саммиту», - предупреждает Дэвид Кан (David Kang), глава Института корееведения при Университете Южной Калифорнии.
Кроме того, южнокорейский лидер придерживается иного подхода по вопросу Северной Кореи, чем американский. Мун выступает за взаимодействие с Пхеньяном и готов к переговорам, чтобы остановить провокации. «Слишком долго мы были закрыты друг от друга. Наше правительство найдет пути восстановления отношений», - сказал он.
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