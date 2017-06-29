Сон важен для восстановления при коморбидной депрессии

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Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Ассоциации обществ специалистов по проблемам сна. Ночной сон в течение 7 часов или более перед началом лечения депрессии и/или бессонницы увеличивает шансы на успех терапии, говорит ведущий автор исследования Джек Эдингер (Jack Edinger) из Национального еврейского центра здоровья в Денвере, штат Колорадо. «Необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы определить, как наилучшим образом добиться ремиссии депрессии. Данные свидетельствуют о том, что короткая продолжительность сна может быть фактором риска рефрактерной депрессии», - сказал он.
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