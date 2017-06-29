Девушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube

29 июня 2017 года, 20:02

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов обвинили Монализу Перес (Monalisa Perez) в непредумышленном убийстве второй степени тяжести после того, как она случайно застрелила Педро Руиса (Pedro Ruiz) во время съемки видео для YouTube.По словам полиции, 19-летняя девушка из штата Миннесота была арестована в понедельник за убийство 22-летнего Руиса. Пара снимала ролик, на котором Перес стреляет в молодого человека из пистолета через толстую книгу, говорится в судебных документах. Подростку грозит максимальный срок лишения свободы до10 лет и штраф в размере 20 тысяч долларов.Перес, которая находится на седьмом месяце беременности, позвонила 911 и сообщила, что случайно выстрелила в Руиса. Полицейские обнаружил парня с одной огнестрельной раной на груди и попытались спасти ему жизнь, но он умер на месте происшествия.