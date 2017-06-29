Девушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube

Фото: AmericaRU.com
По словам полиции, 19-летняя девушка из штата Миннесота была арестована в понедельник за убийство 22-летнего Руиса. Пара снимала ролик, на котором Перес стреляет в молодого человека из пистолета через толстую книгу, говорится в судебных документах. Подростку грозит максимальный срок лишения свободы до10 лет и штраф в размере 20 тысяч долларов.
Перес, которая находится на седьмом месяце беременности, позвонила 911 и сообщила, что случайно выстрелила в Руиса. Полицейские обнаружил парня с одной огнестрельной раной на груди и попытались спасти ему жизнь, но он умер на месте происшествия.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Агент ФБР обвиняется во лжи о стрельбе в Орегоне →
- Утечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге →
- Обама отправился на отдых с семьей на Бали →
- В ванной комнате Walmart обнаружили тело женщины →
- На Манхэттене в метрополитене поезд сошел с рельс: десятки человек получили ранения →
- Главу аптеки приговорили к 9 годам лишения свободы за вспышку менингита →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115203
http://www.americaru.com/news/115203