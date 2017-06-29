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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДевушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube
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Девушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube


Девушка убила своего парня во время неудачного трюка, который пара снимала на видео для YouTube
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов обвинили Монализу Перес (Monalisa Perez) в непредумышленном убийстве второй степени тяжести после того, как она случайно застрелила Педро Руиса (Pedro Ruiz) во время съемки видео для YouTube.

По словам полиции, 19-летняя девушка из штата Миннесота была арестована в понедельник за убийство 22-летнего Руиса. Пара снимала ролик, на котором Перес стреляет в молодого человека из пистолета через толстую книгу, говорится в судебных документах. Подростку грозит максимальный срок лишения свободы до10 лет и штраф в размере 20 тысяч долларов.

Перес, которая находится на седьмом месяце беременности, позвонила 911 и сообщила, что случайно выстрелила в Руиса. Полицейские обнаружил парня с одной огнестрельной раной на груди и попытались спасти ему жизнь, но он умер на месте происшествия.
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