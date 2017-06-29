США установили новые правила выдачи виз

29 июня 2017 года, 19:44

Фото: AmericaRU.com

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Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) установила новые правила выдачи виз для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, а также всех беженцев, у которых есть «близкие» родственники или деловые связи в США.Этот шаг последовал за тем, как Верховный суд частично восстановил исполнительный приказ президента, который был широко раскритикован как запрет на мусульман. Визы, которые уже были одобрены, не будут отменены, но в инструкциях Государственного департамента говорится, что новые заявители из Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена должны доказать, что их родители, супруг, дети, братья и сестры или зятья и невестки действительно живут в США.Не будут учитываться родственные связи с бабушками и дедушками, внуками, тетями, дядями, племянниками, двоюродными братьями и сестрами и другими членами семьи, которые не считаются близкими. Деловые отношения с физическими или юридическими лицами в США также должны быть доказаны в виде представления документации. Журналисты, студенты, преподаватели, имеющие действительные приглашения или трудовые договоры в США, будут освобождены от запрета.