Агент ФБР обвиняется во лжи о стрельбе в Орегоне

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По словам сотрудников правоохранительных органов, 40-летний Джозеф Астарита (Joseph Astarita), является ударом по репутации подразделения, которое выполняет самые рискованные миссии агентства в Соединенных Штатах и за рубежом. ФБР взяло под контроль ситуацию в Орегоне, где вооруженные фермеры захватили административное здание в национальном заповеднике Малур. Демонстранты утверждали, что власти приезжают в разные штаты, отбирают у людей земли и ресурсы, заставляя подчиняться под угрозой расправы.
Астарита был обвинен в том, что он солгал начальникам о стрельбе при попытке арестовать Роберта Финикума (Robert Finicum), который был убит во время противостояния. Он не признал себя виновным и был освобожден до суда. Представитель ФБР отказался обсуждать это дело, но сказал, что Астарита был переведен на административную работу.
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