Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:39 am | Чикаго 10:39 am | Сан-Франциско 8:39 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыУтечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Утечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге


Утечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов, несколько свиней сбежали из прицепа, когда грузовая фура разбилась на федеральной автостраде номер 45 к югу от Далласа.

Инцидент произошел около 6:30 утра после того, как транспортное средство врезалось в разделительную полосу на дороге, а затем перевернулось на бок и загорелось. Свиньи, находящиеся в прицепе автомобиле, сбежали. Движение по шоссе было перекрыто до тех пор, пока стражи порядка не отловили все беглецов. Некоторые животные были найдены на расстоянии километра от аварии. Одна даже, увидев людей, которые хотят ее поймать, бежала прочь, сверкая копытами. Что стало причиной аварии, пока не известно, в настоящее время проводится расследование. Кроме того, о состоянии водителя также не сообщается.

Два года назад в Нью-Йорке 15 буйволов сбежали с фермы. К сожалению, эта история не закончилась хорошо. Мужчины, нанятые фермой, убили всех животных, утверждая, что транквилизаторы были бы неэффективны.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115197
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus