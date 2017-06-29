Утечка свиней в Техасе: животные оказались на свободе в результате аварии на дороге

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел около 6:30 утра после того, как транспортное средство врезалось в разделительную полосу на дороге, а затем перевернулось на бок и загорелось. Свиньи, находящиеся в прицепе автомобиле, сбежали. Движение по шоссе было перекрыто до тех пор, пока стражи порядка не отловили все беглецов. Некоторые животные были найдены на расстоянии километра от аварии. Одна даже, увидев людей, которые хотят ее поймать, бежала прочь, сверкая копытами. Что стало причиной аварии, пока не известно, в настоящее время проводится расследование. Кроме того, о состоянии водителя также не сообщается.
Два года назад в Нью-Йорке 15 буйволов сбежали с фермы. К сожалению, эта история не закончилась хорошо. Мужчины, нанятые фермой, убили всех животных, утверждая, что транквилизаторы были бы неэффективны.
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