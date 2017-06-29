О половине преступлений, совершенных на почве ненависти, не сообщают в полицию

Фото: AmericaRU.com
Новый федеральный отчет вызвал озабоченность юристов по поводу продолжающейся напряженности между полицией и темнокожими американцами и выходцами из Латинской Америки. Более половины из 250 тысяч преступлений на почве ненависти, которые ежегодно происходили в период между 2004 и 2015 годами, не были представлены правоохранительным органам по целому ряду причин. О преступлениях на почве ненависти чаще всего не сообщалось, потому что они расследовались как другие преступления. Но люди не говорили об этом, потому что не чувствовали, что это важно или что полиция поможет.
Доклад, основанный на опросе семей, был подготовлен для Министерства юстиции, которое занялось вопросом преступлений на почве ненависти.
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