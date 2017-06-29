США ужесточают меры безопасности, чтобы избежать расширения запрета на перевозку ноутбуков

29 июня 2017 года, 17:57

Фото: AmericaRU.com

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Министр национальной безопасности Джон Келли (John Kelly) объявил о новых мерах обеспечения безопасности рейсов из-за рубежа. Выступая в Центре новой американской безопасности, он сообщил, что если авиакомпании не будут следовать каким-либо новым правилам, им может быть запрещено отправлять прямые рейсы в США.«Угроза не уменьшилась. На самом деле я обеспокоен тем, что мы наблюдаем возобновление интереса со стороны террористических групп к авиационному сектору», - заявил Келли. По его словам, отложенный запрет администрации Трампа вступит в силу в четверг в 8 часов вечера по восточному времени.Среди тех мер, о которых было объявлено, наибольшее внимание будет уделяться проверке электронных устройств и обнаружению взрывчатых веществ. Ранее в этом месяце Келли сообщил, что 10 аэропортов, на рейсы из которых был введен запрет на перевозку ноутбуков в ручной клади, могут снять его при условии соблюдения правил.