28 июня 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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В новом докладе ветеринарной больницы Банфилда специалисты рассказывают, в каких штатах живут самые толстые домашние животные.Согласно анализу, основанному на проверке более 2,5 миллионов собак и 500 тысяч кошек в Соединенных Штатах, далеко не всегда хорошо откормленные животные обитают там же, где и полные люди. Луизиана, Алабама и Миссисипи, которые имеют самые высокие показатели ожирения среди американцев, попали в пятерку регионов, где живет меньше всего толстых питомцев.Лидером оказалась Миннесота, где 41% собак и 46% кошек имеют избыточный вес или ожирение. На втором месте – Небраска (39% и 43% соответственно).В целом, у одной из трех американских кошек и собак есть лишний вес, говорят авторы исследования.