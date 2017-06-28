Магнитное поле Урана «открывается» и «закрывается», словно выключатель

Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили, что магнитное поле Урана начинает работать, как выключатель. Это происходит каждый день. Исследователи из Технологического института Джорджии сумели выявить это, детально изучая старые данные «Вояджер-2».
«Магнитосфера «открыта »в одной ориентации, позволяя солнечному ветру течь, а затем закрывается, образуя щит против солнечного ветра и отклоняя его от планеты», - говорят астрофизики.
Магнитосфера Земли обычно переключается между «открытыми» и «закрытыми» состояниями лишь в ответ на изменения солнечного ветра. У Урана магнитное поле однобокое, оно нецентрировано и наклонено на 60 градусов от его оси. Эти особенности заставляют магнитное поле асимметрично отклоняться от направления солнечного ветра. Переключение диктуется быстрым вращением Урана, и его ориентация приводит к периодическому сценарию «открытия-закрытия», когда он проходит через солнечный ветер.
«Уран - это физический кошмар. Магнитное поле очень быстро падает, подобно тому, как ребенок перелетает на машинке через голову, кубарем катясь с холма», - говорит Кэрол Пати (Carol Paty) из Технологического института Джорджии.
«Когда намагниченный солнечный ветер встречает это поле и опрокидывает в правильном направлении, оно может снова включиться, и магнитосфера Урана переходит от «открытого» к «закрытому» состоянию, и так каждый день», - добавила она.
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