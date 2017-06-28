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Главная страница → Раздел: ПрогрессМагнитное поле Урана открывается и закрывается, словно выключатель
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Магнитное поле Урана «открывается» и «закрывается», словно выключатель


Магнитное поле Урана открывается и закрывается, словно выключатель
Фото: AmericaRU.com
В США сделали открытие, основанное на данных космического корабля NASA «Вояджер-2», который летал к Урану еще в 1986 году. Оказалось, что магнитное поле Урана отличается от нашей планеты. Оно «открывается» и «закрывается» в зависимости от изменений солнечного ветра, но ежедневно, словно срабатывает автомат.

Ученые обнаружили, что магнитное поле Урана начинает работать, как выключатель. Это происходит каждый день. Исследователи из Технологического института Джорджии сумели выявить это, детально изучая старые данные «Вояджер-2».

«Магнитосфера «открыта »в одной ориентации, позволяя солнечному ветру течь, а затем закрывается, образуя щит против солнечного ветра и отклоняя его от планеты», - говорят астрофизики.

Магнитосфера Земли обычно переключается между «открытыми» и «закрытыми» состояниями лишь в ответ на изменения солнечного ветра. У Урана магнитное поле однобокое, оно нецентрировано и наклонено на 60 градусов от его оси. Эти особенности заставляют магнитное поле асимметрично отклоняться от направления солнечного ветра. Переключение диктуется быстрым вращением Урана, и его ориентация приводит к периодическому сценарию «открытия-закрытия», когда он проходит через солнечный ветер.

«Уран - это физический кошмар. Магнитное поле очень быстро падает, подобно тому, как ребенок перелетает на машинке через голову, кубарем катясь с холма», - говорит Кэрол Пати (Carol Paty) из Технологического института Джорджии.

«Когда намагниченный солнечный ветер встречает это поле и опрокидывает в правильном направлении, оно может снова включиться, и магнитосфера Урана переходит от «открытого» к «закрытому» состоянию, и так каждый день», - добавила она.
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