Впервые ученые непосредственно наблюдали пару сверхмассивных черных дыр

28 июня 2017 года, 18:35

Фото: AmericaRU.com

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Астрономам первый раз удалось получить данные непосредственного наблюдения пары сверхмассивных черных дыр на расстоянии 750 миллионов световых лет друг от друга. Это первый случай, когда замечено, что две черные дыра движутся вокруг общего центра масс.Это открытие проливает свет на то, что происходит непосредственно перед столкновением двух черных дыр - катастрофическим событием, которое вызывает рябь в пространстве-времени (гравитационные волны), и их эхо разносится по всей Вселенной. Также это поможет нам понять, что произойдет с нашей собственной Галактикой в далеком будущем.У крупных галактик, подобных Млечному пути, в центре находится сверхмассивная черная дыра. Галактики движутся и изредка сталкиваются друг с другом, вызывая космическое слияние. Когда это происходит, ученые полагают, что две черные дыры вращаются вокруг друг друга, пока не сойдутся. Но прямых наблюдений этого события никогда не проводилось.Команда исследователей из США начала наблюдение за парой сверхмассивных черных дыр в галактике 0402+379 около 12 лет назад. Эти черные дыры огромны, они в 15 миллиардов раз больше, чем Солнце. Их орбитальный период длится от 20 000 до 30 000 лет, говорит физик Роджер Романи (Roger W. Romani) из Стэнфордского университета.