Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:08 am | Чикаго 9:08 am | Сан-Франциско 7:08 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессВпервые ученые непосредственно наблюдали пару сверхмассивных черных дыр
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Впервые ученые непосредственно наблюдали пару сверхмассивных черных дыр


Впервые ученые непосредственно наблюдали пару сверхмассивных черных дыр
Фото: AmericaRU.com
Астрономам первый раз удалось получить данные непосредственного наблюдения пары сверхмассивных черных дыр на расстоянии 750 миллионов световых лет друг от друга. Это первый случай, когда замечено, что две черные дыра движутся вокруг общего центра масс.

Это открытие проливает свет на то, что происходит непосредственно перед столкновением двух черных дыр - катастрофическим событием, которое вызывает рябь в пространстве-времени (гравитационные волны), и их эхо разносится по всей Вселенной. Также это поможет нам понять, что произойдет с нашей собственной Галактикой в далеком будущем.

У крупных галактик, подобных Млечному пути, в центре находится сверхмассивная черная дыра. Галактики движутся и изредка сталкиваются друг с другом, вызывая космическое слияние. Когда это происходит, ученые полагают, что две черные дыры вращаются вокруг друг друга, пока не сойдутся. Но прямых наблюдений этого события никогда не проводилось.

Команда исследователей из США начала наблюдение за парой сверхмассивных черных дыр в галактике 0402+379 около 12 лет назад. Эти черные дыры огромны, они в 15 миллиардов раз больше, чем Солнце. Их орбитальный период длится от 20 000 до 30 000 лет, говорит физик Роджер Романи (Roger W. Romani) из Стэнфордского университета.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115187
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus