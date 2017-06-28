У Facebook теперь 2 миллиарда пользователей в месяц

Фото: AmericaRU.com
Спустя 13 лет после запуска и менее чем через пять лет после достижения 1 миллиарда, Facebook преодолевает новый рубеж. Это означает также увеличение ответственности сети за активность юзеров и контент. «В каждой части компании определенно ощущается чувство ответственности, - говорит Крис Кокс (Chris Cox), глава производственного отдела Facebook. - Мы достигаем масштабов, когда нам нужно намного лучше понимать, как именно используется наш продукт».
Таким образом, Facebook становится самым большим социальным приложением по числу зарегистрированных пользователей, обогнав YouTube (1,5 миллиарда), WeChat (889 миллионов), Twitter (328 миллионов) и Snapchat (255 миллионов).
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