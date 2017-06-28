Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:38 am | Чикаго 7:38 am | Сан-Франциско 5:38 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаУ Facebook теперь 2 миллиарда пользователей в месяц
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

У Facebook теперь 2 миллиарда пользователей в месяц


У Facebook теперь 2 миллиарда пользователей в месяц
Фото: AmericaRU.com
Социальная сеть Facebook продолжает наращивать число пользователей. Ежемесячное количество посетитель достигло отметки в 2 миллиарда.

Спустя 13 лет после запуска и менее чем через пять лет после достижения 1 миллиарда, Facebook преодолевает новый рубеж. Это означает также увеличение ответственности сети за активность юзеров и контент. «В каждой части компании определенно ощущается чувство ответственности, - говорит Крис Кокс (Chris Cox), глава производственного отдела Facebook. - Мы достигаем масштабов, когда нам нужно намного лучше понимать, как именно используется наш продукт».

Таким образом, Facebook становится самым большим социальным приложением по числу зарегистрированных пользователей, обогнав YouTube (1,5 миллиарда), WeChat (889 миллионов), Twitter (328 миллионов) и Snapchat (255 миллионов).
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115185
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus