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Главная страница → Раздел: ЭкономикаАрмия США успешно испытала лазерную пушку на вертолете Апачи
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Армия США успешно испытала лазерную пушку на вертолете «Апачи»


Армия США успешно испытала лазерную пушку на вертолете Апачи
Фото: AmericaRU.com
Компания Raytheon, известный производитель оружия, заявляет, что на вертолете «Апачи», состоящем на вооружении армии США, успешно испытали лазерную пушку.

«Это первый раз, когда полностью интегрированная лазерная система была успешно задействована и поразила цели с летательного аппарата с широким диапазоном режимов полета, высоты и скорости воздуха», - говорят в Raytheon. Лазер с «Апачи» попал в мишень с расстояния в 1,5 километра.

Компания Raytheon создала новую версию системы мультиспектрального таргетинга, которая представляет собой электрооптический инфракрасный датчик с лазером. Лазерное оружие уникально тем, что люди не могут слышать или видеть его, поэтому его использование обеспечивает внезапность для противника. Также лазеры чрезвычайно точны, так как стреляют по прямой вместо дуги, как это делают пули и артиллерийские снаряды.

Совсем недавно чиновники ВВС США объявили, что планируют протестировать лазерное оружие на боевом корабле AC-130J.
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