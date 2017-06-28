Умер актер Михаэль Ньюквист, сыгравший в «Девушке с татуировкой дракона»

Фото: AmericaRU.com
Шведский актер умер во вторник в результате борьбы с раком легких, он болел последний год. «Радость и страсть Михаэля были заразными для тех, кто знал и любил его, - говорится в заявлении его семьи. - Его обаяние и харизма были невероятны».
Джерард Батлер, который работал с Ньюквистом в еще не выпущенном на экраны боевике «Hunter Killer», заявил, что съемочная группа скорбит со всеми, кто знал и любит актера.
Ньюквист родился в Стокгольме и был усыновлен в детстве. Он учился в Академии театра Мальмё в Швеции. Он был женат на Катарине Эрнрот, у них есть дети - Эллен и Артур.
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