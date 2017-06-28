Умер актер Михаэль Ньюквист, сыгравший в «Девушке с татуировкой дракона»

28 июня 2017 года, 17:25

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 56 лет скончался шведский актер Михаэль Ньюквист (Michael Nyqvist), который более всего известен по роли журналиста Михаэля Блюмквиста в оригинальной версии фильма «Девушка с татуировкой дракона».Шведский актер умер во вторник в результате борьбы с раком легких, он болел последний год. «Радость и страсть Михаэля были заразными для тех, кто знал и любил его, - говорится в заявлении его семьи. - Его обаяние и харизма были невероятны».Джерард Батлер, который работал с Ньюквистом в еще не выпущенном на экраны боевике «Hunter Killer», заявил, что съемочная группа скорбит со всеми, кто знал и любит актера.Ньюквист родился в Стокгольме и был усыновлен в детстве. Он учился в Академии театра Мальмё в Швеции. Он был женат на Катарине Эрнрот, у них есть дети - Эллен и Артур.