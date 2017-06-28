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У звезды «Теории Большого Взрыва» Джонни Галеки сгорел дом


У звезды Теории Большого Взрыва Джонни Галеки сгорел дом
Фото: AmericaRU.com
Актер популярного комедийного сериала «Теория Большого Взрыва» Джонни Галеки (Johnny Galecki) в крупном пожаре потерял дом. В ночь на понедельник его имение сгорело дотла, сам актер не пострадал, заявляет его представитель.

Галеки не было дома, когда вспыхнуло пламя. Его поместье находилось в Сан-Луис-Обиспо, между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. По сообщению TMZ, пожар распространился на 1200 акров, сжег ранчо и другое имущество в поместье.

Галеки планирует посетить место пожара, чтобы оценить ущерб. В целом, никто в результате инцидента не пострадал. «Мое сердце со всеми, кто пострадал от огня в этом районе. Мы восстановим все», - отметил актер в своем заявлении. Также он отметил работу местного шерифа и пожарных.

Джонни Галеки играет роль ученого Леонарда Хофстэдера в комедийном ситкоме «Теория Большого Взрыва», недавно сериал продлили еще не два сезона. Наряду с коллегами Кейли Куоко и Джимом Парсонсом Галеки – один их самых высокооплачиваемых звезд на телевидении.
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