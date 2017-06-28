Три журналиста CNN ушли с работы из-за ложной статьи о советнике Трампа

Фото: AmericaRU.com
Это репортер Томас Фрэнк, помощник управляющего редактора Эрик Лихтблау и Лекс Харис, начальник отдела расследования. «После публикации истории, основанной на ложных данных, CNN принимает решение уволить сотрудников, вовлеченных в публикацию», - заявляют представители канала.
Ранее Лихтблау получил Пулитцеровскую премию в 2006 году вместе с Джеймсом Рисеном, журналистом New York Times.
В отчете CNN утверждалось, что разведывательный комитет Сената ресследует дела советникаТрампа Энтони Скарамуччи – о том, что он встречаллся с российским инвестором Кириллом Дмитриевым перед январской инаугурацией. Позднее выяснилось, что Скарамуччи просто пересекся с Дмитриевым в ресторане и ничего не обсуждал, поэтому расследование не ведется.
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