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Три журналиста CNN ушли с работы из-за ложной статьи о советнике Трампа


Три журналиста CNN ушли с работы из-за ложной статьи о советнике Трампа
Фото: AmericaRU.com
Три журналиста CNN подали в отставку в понедельник после того, как сеть кабельных новостей отказалась от истории о предполагаемом расследовании Сената в отношении одного из союзников Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Это репортер Томас Фрэнк, помощник управляющего редактора Эрик Лихтблау и Лекс Харис, начальник отдела расследования. «После публикации истории, основанной на ложных данных, CNN принимает решение уволить сотрудников, вовлеченных в публикацию», - заявляют представители канала.

Ранее Лихтблау получил Пулитцеровскую премию в 2006 году вместе с Джеймсом Рисеном, журналистом New York Times.

В отчете CNN утверждалось, что разведывательный комитет Сената ресследует дела советникаТрампа Энтони Скарамуччи – о том, что он встречаллся с российским инвестором Кириллом Дмитриевым перед январской инаугурацией. Позднее выяснилось, что Скарамуччи просто пересекся с Дмитриевым в ресторане и ничего не обсуждал, поэтому расследование не ведется.
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