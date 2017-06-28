Опрос показывает, что мир не любит Трампа

Фото: AmericaRU.com
Эксперты получили четыре основных вывода, связанных с тем, как другие страны не любят Трампа. Вывод первый - мир не доверяет Трампу больше, чем даже Владимиру Путину. Согласно опросу, значительно больше людей, опрошенных в этих 37 странах, не доверяют Трампу (74%), чем Путину (59%).
Второй вывод – 9 из 10 опрошенных считают Трампа «высокомерным», 7 из 10 – «опасным». Это связано с пересмотром внешней политики США, которая отталкивает союзников и заигрывает в авторитарными режимами.
Третье - даже националисты не любят Трампа. Только 39% из тех, кто благоволит националистическим силам, уверены в Трампе, остальные сомневаются в нем.
Четвертый вывод аналитиков - репутация Трампа сегодня хуже, чем Джорджа Буша, неодобрение войны в Ираке которого ослабило репутацию Соединенных Штатов в Европе и во всем мире. И все же даже в начале его президентства Трамп уже находится в более худшей ситуации.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Три журналиста CNN ушли с работы из-за ложной статьи о советнике Трампа →
- Трамп нарушил традицию мусульманского ужина в Белом доме →
- До своего ухода с поста Обама одобрил «кибероружие» против российской инфраструктуры →
- Хиллари Клинтон заявила, что Республиканская партия станет «партией смерти», если примет законопроект здравоохранения →
- Новый закон республиканцев о медстраховании: забрать у бедных, отдать богатым →
- Трамп встретился с президентом Украины →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115175
http://www.americaru.com/news/115175