Опрос показывает, что мир не любит Трампа

28 июня 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Мир не уважает Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа (Donald Trump). Это вывод нового исследования центра Пью, проведенного в 37 странах мира – от Канады до Южной Африки.Эксперты получили четыре основных вывода, связанных с тем, как другие страны не любят Трампа. Вывод первый - мир не доверяет Трампу больше, чем даже Владимиру Путину. Согласно опросу, значительно больше людей, опрошенных в этих 37 странах, не доверяют Трампу (74%), чем Путину (59%).Второй вывод – 9 из 10 опрошенных считают Трампа «высокомерным», 7 из 10 – «опасным». Это связано с пересмотром внешней политики США, которая отталкивает союзников и заигрывает в авторитарными режимами.Третье - даже националисты не любят Трампа. Только 39% из тех, кто благоволит националистическим силам, уверены в Трампе, остальные сомневаются в нем.Четвертый вывод аналитиков - репутация Трампа сегодня хуже, чем Джорджа Буша, неодобрение войны в Ираке которого ослабило репутацию Соединенных Штатов в Европе и во всем мире. И все же даже в начале его президентства Трамп уже находится в более худшей ситуации.