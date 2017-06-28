Вчерашняя кибер-атака стала глобальной, эксперты видят связь с «WannaCry»

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Быстро распространяющаяся кампания по кибер-вымогательству подчеркнула растущую обеспокоенность тем, что многие компании не смогли защитить свои сети от агрессивных хакеров. Это показало, что взломщики способны легко получить доступ к критической инфраструктуре и повредить корпоративные и правительственные сети.
Вирус вымогательства включает в себя код, известный как «Eternal Blue», который, как считают многие эксперты в области кибербезопасности, был похищен из Агентства национальной безопасности США (NSA), а также использовался в результате взлома в прошлом месяце под названием «WannaCry». «Кибер-атаки могут просто уничтожить нас, - сказал Кевин Джонсон, исполнительный директор кибербезопасности Secure Ideas. - Компании просто не делают то, что они должны делать, чтобы исправить эту проблему».
Microsoft заявляет, что вирус может распространяться через уязвимость, которая была исправлена в обновлении пакета безопасности в марте.
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