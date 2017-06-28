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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВчерашняя кибер-атака стала глобальной, эксперты видят связь с WannaCry
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Вчерашняя кибер-атака стала глобальной, эксперты видят связь с «WannaCry»


Вчерашняя кибер-атака стала глобальной, эксперты видят связь с WannaCry
Фото: AmericaRU.com
Кибер-атака, которая нарушила работу крупнейшей российской нефтяной компании, украинских банков и энергетических компаний, а также сети интернациональных компаний с помощью вируса, оказалась глобальной. Эксперты считают, что атаку организовали те же хакеры «WannaCry», которые заразили в прошлом месяце 300 тысяч компьютеров и требовали выкуп.

Быстро распространяющаяся кампания по кибер-вымогательству подчеркнула растущую обеспокоенность тем, что многие компании не смогли защитить свои сети от агрессивных хакеров. Это показало, что взломщики способны легко получить доступ к критической инфраструктуре и повредить корпоративные и правительственные сети.

Вирус вымогательства включает в себя код, известный как «Eternal Blue», который, как считают многие эксперты в области кибербезопасности, был похищен из Агентства национальной безопасности США (NSA), а также использовался в результате взлома в прошлом месяце под названием «WannaCry». «Кибер-атаки могут просто уничтожить нас, - сказал Кевин Джонсон, исполнительный директор кибербезопасности Secure Ideas. - Компании просто не делают то, что они должны делать, чтобы исправить эту проблему».

Microsoft заявляет, что вирус может распространяться через уязвимость, которая была исправлена в обновлении пакета безопасности в марте.
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