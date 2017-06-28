Ученые обнаружили связь мигрени с апноэ сна

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Около 37 процентов пациентов с мигренью имеют высокий риск появления апноэ. «Поскольку в 75 процентах случаев мигрень диагностирует доктор, пациентам стоит задавать вопрос об апноэ», - говорит доктор Дон Бьюз (Dawn Buse) из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при Университете Йешива в Нью-Йорке. Бьюз отметил, что депрессия и тревога имеют связь с мигренью. Такая связь также существуют с нарушениями сна, которые в свою очередь могут усугубить мигрень.
Ученые проанализировали различные показатели сна - в том числе храп, сонливость днем и качество сна - с помощью ответов участников. Они определили, что опасность возникновения апноэ сна для пациентов с мигренью повышалась с увеличением индекса массы тела. Результаты исследования были представлены на Конгрессе Европейской академии неврологии.
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