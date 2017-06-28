Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДомашние животные американцев становятся толще
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Домашние животные американцев становятся толще


Домашние животные американцев становятся толще
Фото: AmericaRU.com
Ни для кого не секрет, что с каждым годом талии американцев продолжают расти, но новое исследование показало, что «мода на полноту» не обошла стороной и их домашних питомцев.

Специалисты ветеринарной клиники Банфилда обнаружили, что каждый третий домашний питомец, посетивший учреждение в 2016 году, имел избыточный вес или страдал ожирением. Доктор Кирк Бройнингер (Kirk Breuninger) отметил, что тенденцию в наборе веса у животных он заметил еще пять лет назад. «Более 20 болезней связаны с избыточным весом у домашних животных. В то время как некоторые говорят, что их питомец выглядит милым, лишний вес приводит к возникновению заболеваний», - сказал Бройнингер.

По словам Бройнингера, здоровый вес может продлить жизнь животного и задержать развитие хронических болезней. При прочих равных условиях, домашние животные с избыточным весом дороже обходятся своим владельцам.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115169
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus