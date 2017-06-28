Домашние животные американцев становятся толще

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Специалисты ветеринарной клиники Банфилда обнаружили, что каждый третий домашний питомец, посетивший учреждение в 2016 году, имел избыточный вес или страдал ожирением. Доктор Кирк Бройнингер (Kirk Breuninger) отметил, что тенденцию в наборе веса у животных он заметил еще пять лет назад. «Более 20 болезней связаны с избыточным весом у домашних животных. В то время как некоторые говорят, что их питомец выглядит милым, лишний вес приводит к возникновению заболеваний», - сказал Бройнингер.
По словам Бройнингера, здоровый вес может продлить жизнь животного и задержать развитие хронических болезней. При прочих равных условиях, домашние животные с избыточным весом дороже обходятся своим владельцам.
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