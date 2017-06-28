Обама отправился на отдых с семьей на Бали

Фото: AmericaRU.com
В Интернете появились фотографии отдыха его вместе с семьей – женой Мишель Обамой и дочерьми, 16-летней Сашей и 17-летней Малией. Бывшая первая семья прибыла в Индонезию, где Обама прожил несколько лет, когда был ребенком. Президент Индонезии Джоко Видоди (Joko Widodi) пригласил Обаму приехать в юго-восточную азиатскую страну после ухода последнего из Белого дома. Ожидается, что демократ выступит на конгрессе индонезийской диаспоры в Джакарте. Но он явно тратит больше времени на развлечения, чем на бизнес. В понедельник, например, семья Обамы отправились на рафтинг по реке Аюнг.
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