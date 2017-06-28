Масштабная кибератака распространилась на крупнейшие европейские компании

Фото: AmericaRU.com
Merck & Co., американская фармацевтическая компания, заявила о том, что ее компьютерная сеть была взломана. Хакерская атака не обошла и американского производителя продуктов питания и растворимых напитков, Mondelēz International. Атака связана с программой-вымогателем под названием «Petya». «Первоначальные доклады показывают, что вспышка в основном на Украине и России, но есть и другие компании, которых затронула атака», - отмечают специалисты компании Flashpoint, занимающейся оценкой рисков в бизнесе. Они также заявили, что программа похожа на «WannaCry», в мае затронувшую 300 тысяч компьютеров по всему миру.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что масштаб кампании по выкупу в стране был «беспрецедентным», но «жизненно важные системы не пострадали».
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