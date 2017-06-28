Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: В миреМасштабная кибератака распространилась на крупнейшие европейские компании
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Масштабная кибератака распространилась на крупнейшие европейские компании


Масштабная кибератака распространилась на крупнейшие европейские компании
Фото: AmericaRU.com
Во вторник масштабная кибератака охватила Европу, нарушив компьютерные системы банков и крупных компаний в Украине, России, Великобритании и других странах, потенциально заразив их вредоносной хакерской программой.

Merck & Co., американская фармацевтическая компания, заявила о том, что ее компьютерная сеть была взломана. Хакерская атака не обошла и американского производителя продуктов питания и растворимых напитков, Mondelēz International. Атака связана с программой-вымогателем под названием «Petya». «Первоначальные доклады показывают, что вспышка в основном на Украине и России, но есть и другие компании, которых затронула атака», - отмечают специалисты компании Flashpoint, занимающейся оценкой рисков в бизнесе. Они также заявили, что программа похожа на «WannaCry», в мае затронувшую 300 тысяч компьютеров по всему миру.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что масштаб кампании по выкупу в стране был «беспрецедентным», но «жизненно важные системы не пострадали».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115165
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus