Масштабная кибератака распространилась на крупнейшие европейские компании

28 июня 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник масштабная кибератака охватила Европу, нарушив компьютерные системы банков и крупных компаний в Украине, России, Великобритании и других странах, потенциально заразив их вредоносной хакерской программой.Merck & Co., американская фармацевтическая компания, заявила о том, что ее компьютерная сеть была взломана. Хакерская атака не обошла и американского производителя продуктов питания и растворимых напитков, Mondelēz International. Атака связана с программой-вымогателем под названием «Petya». «Первоначальные доклады показывают, что вспышка в основном на Украине и России, но есть и другие компании, которых затронула атака», - отмечают специалисты компании Flashpoint, занимающейся оценкой рисков в бизнесе. Они также заявили, что программа похожа на «WannaCry», в мае затронувшую 300 тысяч компьютеров по всему миру.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что масштаб кампании по выкупу в стране был «беспрецедентным», но «жизненно важные системы не пострадали».