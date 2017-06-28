Фотографии детенышей животных могут спасти ваш брак

Фото: AmericaRU.com
Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые смотрели на фотографии своих супругов и изображения симпатичных животных в течение нескольких недель, видели своих партнеров в более позитивном свете к концу исследования, по сравнению с теми, кто смотрел на фото супругов в паре с другими изображениями. Кроме того, фото животных были связаны с более высоким уровнем удовлетворения брака.
В эксперименте приняли участие 144 супружеских пары, которые были женаты менее пяти лет. Средний возраст участников составил 28 лет. У 40 процентов пар были дети. «На самом деле я был немного удивлен, что эта стратегия сработала. Это была идея о том, что что-то настолько простое и не связанное с браком может повлиять на то, как люди чувствуют себя в отношениях», - сказал ведущий автор исследования Джеймс Макналти (James McNulty), психолог Университета штата Флорида.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Science».
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