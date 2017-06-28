Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ июне доверие потребителей достигло 118,9 баллов, превысив ожидания
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В июне доверие потребителей достигло 118,9 баллов, превысив ожидания


В июне доверие потребителей достигло 118,9 баллов, превысив ожидания
Фото: AmericaRU.com
В июне индекс потребительского доверия вырос до 118,9 баллов, несмотря на ожидания, что он снизится, передает Conference Board. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 116 баллов, согласно оценкам Thomson Reuters.

В прошлом месяце индекс упал до 117,9, по сравнению с апрелем. «Ожидания на краткосрочную перспективу несколько уменьшились, но по-прежнему оптимистичны. В целом, потребители ожидают, что в ближайшие месяцы экономика продолжит расширяться, но они не предсказывают темпов ускорения роста», - говорит Линн Франко (Lynn Franco), начальник отдела экономических показателей Conference Board. Она отметила, что ожидания потребителей улучшились до почти 16-летнего максимума.

Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «хорошими», увеличились до 30,8 процентов. Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «плохими» - снизился до 12,7 процентов.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115161
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus