В июне доверие потребителей достигло 118,9 баллов, превысив ожидания

28 июня 2017 года, 12:03

Фото: AmericaRU.com

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В июне индекс потребительского доверия вырос до 118,9 баллов, несмотря на ожидания, что он снизится, передает Conference Board. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 116 баллов, согласно оценкам Thomson Reuters.В прошлом месяце индекс упал до 117,9, по сравнению с апрелем. «Ожидания на краткосрочную перспективу несколько уменьшились, но по-прежнему оптимистичны. В целом, потребители ожидают, что в ближайшие месяцы экономика продолжит расширяться, но они не предсказывают темпов ускорения роста», - говорит Линн Франко (Lynn Franco), начальник отдела экономических показателей Conference Board. Она отметила, что ожидания потребителей улучшились до почти 16-летнего максимума.Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «хорошими», увеличились до 30,8 процентов. Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «плохими» - снизился до 12,7 процентов.