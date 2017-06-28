В июне доверие потребителей достигло 118,9 баллов, превысив ожидания

Фото: AmericaRU.com
В прошлом месяце индекс упал до 117,9, по сравнению с апрелем. «Ожидания на краткосрочную перспективу несколько уменьшились, но по-прежнему оптимистичны. В целом, потребители ожидают, что в ближайшие месяцы экономика продолжит расширяться, но они не предсказывают темпов ускорения роста», - говорит Линн Франко (Lynn Franco), начальник отдела экономических показателей Conference Board. Она отметила, что ожидания потребителей улучшились до почти 16-летнего максимума.
Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «хорошими», увеличились до 30,8 процентов. Процент людей, которые заявляют о том, что условия ведения бизнеса являются «плохими» - снизился до 12,7 процентов.
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