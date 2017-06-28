Средства для ухода за волосами и кожей связаны с большим количеством проблем со здоровьем

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«Вы можете сделать косметику, а на следующий день продавать ее без разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами», - говорит автор исследования Стив Сюй (Xu) из медицинском центра МакГоу при Северозападном университете. Если вы подозреваете, что косметический продукт вызвал, например, сыпь, тошноту, стресс или даже привел к смерти, вы можете сообщить об этом производителю.
По данным ученых, чаще всего источниками проблем были продукты по уходу за кожей, волосами и татуировками. Наиболее распространенными жалобами являлись выпадение волос и раздражение кожи. Было обнаружено, что продукты для младенцев, продукты личной гигиены и средства для ухода за волосами приводят к самым серьезным побочным эффектам, включая серьезные травмы, госпитализацию и смерть.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Internal Medicine».
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