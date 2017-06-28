В ванной комнате Walmart обнаружили тело женщины

Фото: AmericaRU.com
После того, как сотрудник не смог попасть в ванную комнату, он повесил знак: «Не работает». Через пару дней работник снова проверил ванную комнату и обнаружил там тело. Полиция идентифицировала погибшую как 30-летнюю Кэтрин Кэрэвей (Katherine Caraway). Следователи говорят, что ее смерть не кажется подозрительной, добавив, что она, возможно, умерла по состоянию здоровья.
«Мы опечалены этим инцидентом. Мы не знаем всех фактов, но тесно сотрудничаем с местными правоохранительными органами, чтобы предоставить информацию, которая у нас есть и которая может быть полезна», - говорится в заявлении Walmart.
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