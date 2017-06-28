На Манхэттене в метрополитене поезд сошел с рельс: десятки человек получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Джозеф Лхота (Joseph Lhota), глава Транспортного управления Нью-Йорка, заявил, что экстренное торможение привело к тому, что два вагона сошли с рельс и врезались в стену туннеля. К счастью, все травмы не считаются опасными для жизни. По словам представителя Службы пожарной охраны Дэниела Нигро (Daniel Nigro), 34 человека проходят лечение незначительных травм, в том числе в результате задымления, и 17 из них были доставлены в близлежащие больницы. На момент аварии в поезде было около 800 человек.
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