На Манхэттене в метрополитене поезд сошел с рельс: десятки человек получили ранения

28 июня 2017 года, 10:54

Фото: AmericaRU.com

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В Нью-Йорке два вагона переполненного поезда в метрополитене сошли с рельс. В результате инцидента, который вызвал панику, пострадали десятки человек. Пассажиров поезда эвакуировали и доставили через подземный туннель к ближайшей станции.Джозеф Лхота (Joseph Lhota), глава Транспортного управления Нью-Йорка, заявил, что экстренное торможение привело к тому, что два вагона сошли с рельс и врезались в стену туннеля. К счастью, все травмы не считаются опасными для жизни. По словам представителя Службы пожарной охраны Дэниела Нигро (Daniel Nigro), 34 человека проходят лечение незначительных травм, в том числе в результате задымления, и 17 из них были доставлены в близлежащие больницы. На момент аварии в поезде было около 800 человек.