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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКаждый пятый здоровый взрослый имеет генетические мутации, связанные с болезнью
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Каждый пятый «здоровый» взрослый имеет генетические мутации, связанные с болезнью


Каждый пятый здоровый взрослый имеет генетические мутации, связанные с болезнью
Фото: AmericaRU.com
Некоторые доктора мечтают диагностировать заболевания - или, по крайней мере, предсказывать риск заболевания – с помощью простого анализа ДНК. Но другие говорят, что подобная практика, которая вскоре может стать основой профилактической медицины, не стоит экономической или эмоциональной стоимости.

Новое исследование показало, что секвенсирование геномов здоровых взрослых людей помогает определить маркеры риска редких заболеваний или генетических мутаций, связанных с раковыми заболеваниями, примерно у каждого пятого взрослого. Как это отразится на системе здравоохранения - пока неизвестно.

Специалисты больницы Бостона проанализировали данные 100 здоровых взрослых. Затем половине испытуемых назначили дополнительные тесты, стоимостью около 5000 долларов, которые изучили 5 миллионов тонких изменений последовательности ДНК, известных как однонуклеотидные варианты, по 4600 генам. Из 50 участников, чьи геномы были секвенированы, 11 имели редкие генетически заболевания, но только у 2 были явные симптомы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Annals of Internal Medicine».
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