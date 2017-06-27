Каждый пятый «здоровый» взрослый имеет генетические мутации, связанные с болезнью

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Новое исследование показало, что секвенсирование геномов здоровых взрослых людей помогает определить маркеры риска редких заболеваний или генетических мутаций, связанных с раковыми заболеваниями, примерно у каждого пятого взрослого. Как это отразится на системе здравоохранения - пока неизвестно.
Специалисты больницы Бостона проанализировали данные 100 здоровых взрослых. Затем половине испытуемых назначили дополнительные тесты, стоимостью около 5000 долларов, которые изучили 5 миллионов тонких изменений последовательности ДНК, известных как однонуклеотидные варианты, по 4600 генам. Из 50 участников, чьи геномы были секвенированы, 11 имели редкие генетически заболевания, но только у 2 были явные симптомы.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Annals of Internal Medicine».
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