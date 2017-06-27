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Главная страница → Раздел: События/СкандалыГлаву аптеки приговорили к 9 годам лишения свободы за вспышку менингита
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Главу аптеки приговорили к 9 годам лишения свободы за вспышку менингита


Главу аптеки приговорили к 9 годам лишения свободы за вспышку менингита
Фото: AmericaRU.com
Совладелец аптеки, обвиняемый в смерти 76 человек, погибших при вспышке менингита, со слезами на глазах попросил прошения у присутствующих в зале суда. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, что намного меньше срока, который просили обвинители.

«Мне жаль за ваши потери», - сказал Барри Кэдден (Barry Cadden). Десять жертв, которые заболели или потеряли близких, в результате вспышки грибкового менингита в 2012 году, попросили судью приговорить мужчину к самому суровому наказанию, разрешенному законом. Кэдден был оправдан по обвинению в убийстве второй степени тяжести, но был осужден по обвинениям в заговоре и мошенничестве.

По словам прокуратуры, 50-летний Кэдден руководил производством инъекционного стероидного препарата для лечения болей в спине в антисанитарных условиях, и его волновала исключительно прибыль. Ему грозило до 35 лет лишения свободы, в то время как адвокат сказал, что его подзащитного нужно приговорить максимум к 3 годам тюрьмы.
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